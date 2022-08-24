【新冠肺炎】全國本土病例降至１６４１宗，浙江義烏解除全市管控

《經濟通通訊社２４日專訊》內地新冠疫情稍回落，昨日（２３日）新增１６４１宗本土感

染。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例４１３宗。其中境外輸入病例３３宗；本土病

例３８０宗（海南２６４宗，西藏２３宗，重慶２１宗，廣東１７宗，四川１５宗，陝西１５宗

，新疆６宗，河南３宗，甘肅３宗，青海３宗，江西２宗，湖北２宗，雲南２宗，山西１宗，內

蒙古１宗，浙江１宗，安徽１宗），含１８０宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例

。

當日新增無症狀感染者１５３３１宗，其中境外輸入７０宗，本土１２６１宗（西藏５４３

宗，海南３３６宗，新疆１６９宗，青海４０宗，江西２６宗，陝西２６宗，四川２２宗，重慶

１９宗，河南１６宗，遼寧１１宗，河北１０宗，湖北９宗，黑龍江６宗，安徽６宗，廣西６宗

，廣東５宗，甘肅４宗，貴州２宗，雲南２宗，山西１宗，福建１宗，湖南１宗）。

浙江義烏市疫情防控指揮部發布通告稱，８月２４日０時起，解除全市疫點的管控，全面恢

復常態化疫情防控。全面恢複生產經營場所。各專業市場、農貿（農批）市場、菜市場、商超、

旅遊景點、餐飲場所及養老服務機構、兒童福利院、宗教場所、居家養老照料中心等有序恢復常

態化運營。（ｃａ）

