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24/08/2022 09:30

【新冠肺炎】全國本土病例降至１６４１宗，浙江義烏解除全市管控

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地新冠疫情稍回落，昨日（２３日）新增１６４１宗本土感
染。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例４１３宗。其中境外輸入病例３３宗；本土病
例３８０宗（海南２６４宗，西藏２３宗，重慶２１宗，廣東１７宗，四川１５宗，陝西１５宗
，新疆６宗，河南３宗，甘肅３宗，青海３宗，江西２宗，湖北２宗，雲南２宗，山西１宗，內
蒙古１宗，浙江１宗，安徽１宗），含１８０宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例

　　當日新增無症狀感染者１５３３１宗，其中境外輸入７０宗，本土１２６１宗（西藏５４３
宗，海南３３６宗，新疆１６９宗，青海４０宗，江西２６宗，陝西２６宗，四川２２宗，重慶
１９宗，河南１６宗，遼寧１１宗，河北１０宗，湖北９宗，黑龍江６宗，安徽６宗，廣西６宗
，廣東５宗，甘肅４宗，貴州２宗，雲南２宗，山西１宗，福建１宗，湖南１宗）。
　　浙江義烏市疫情防控指揮部發布通告稱，８月２４日０時起，解除全市疫點的管控，全面恢
復常態化疫情防控。全面恢複生產經營場所。各專業市場、農貿（農批）市場、菜市場、商超、
旅遊景點、餐飲場所及養老服務機構、兒童福利院、宗教場所、居家養老照料中心等有序恢復常
態化運營。（ｃａ）

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