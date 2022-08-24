【新冠肺炎】台灣增２﹒８萬例本土確診病例，增１８例死亡

《經濟通通訊社２４日專訊》台灣今（２４日）新增新冠肺炎本土個案２８３９７例、境外
個案１７３例，另確診個案中新增死亡１８例。
台灣指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診和上周三相比增加１５﹒１％，這周疫情會比上
周升溫。指揮中心指揮官王必勝表示，今日本土確診為近期新高。（ｄｗ）
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