【ＦＯＣＵＳ】任正非籲「活下來」，自由現金流為王

【ＦＯＣＵＳ】過冬、寒意、瘦身。７０年代式滯脹山雨欲來，最新加入看淡的，是中國通

訊巨擘華為的創始人任正非－－２０２３年甚至到２０２５年，全世界的經濟都不可能轉好，加

上疫情影響，全球應該沒有一個地區是亮點，一定要把「活下來」作為最主要的綱領。



＊全球衰退將至，消費一葉知秋＊



全球經濟衰退警號大作，標普全球周二（２３日）公布，美、歐、日８月綜合ＰＭＩ齊躺平

收縮，分別報４５、４９﹒２、４８﹒９；受高溫限電、疫情反彈夾擊的中國，將於下周揭盅的

８月製造業ＰＭＩ，亦大概率延續７月的低於臨界點。

增長乏力、通脹高企、信心低迷，這一次情況會有多久、多糟？特斯拉首席執行官Ｅｌｏｎ

Ｍｕｓｋ認為，衰退大約需要１２至１８個月；摩通首席執行官Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ預測

，多達３０％的概率出現比嚴重衰退更壞的情況；以眼光獨到著稱的任正非似更悲觀，警告全世

界的經濟在未來３到５年內都不可能轉好，應該沒有一個地區是亮點，消費能力會有很大幅度下

降。

消費大降，從諸多行業巨頭的業績足見一斑。繼阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）

季度收入分別首現零增長及負增長後，剛公布業績的京東（０９６１８）亦錄有記錄以來最慢增

長（５﹒４％）。至於手機銷量曾經坐上全球頭把交椅的華為，上半年消費者業務收入按年跌逾

２５％，相比２０２０年同期更暴瀉逾６０％。



＊不要再講故事，叫停盲目擴張＊



怎麼辦？７７歲的任正非就指，未來三年要把「活下來」作為最主要的綱領，生存基點要調

整到以現金流和真實利潤為中心，不能再僅以銷售收入為目標；不要再講故事，一定要講實現；

盲目擴張、盲目投資的業務要收縮或關閉；獎金升職升級與經營結果掛勾，讓寒氣傳遞到每個人

。

此跟橋水創始人Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ「高配質量，低配增長（ｏｖｅｒｗｅｉｇｈｔ

ｑｕａｌｉｔｙ ａｎｄ ｕｎｄｅｒｗｅｉｇｈｔ ｇｒｏｗｔｈ）」，以及Ｅｌｏｎ

Ｍｕｓｋ「負現金流的公司需要消亡（ｃｏｍｐａｎｉｅｓ ｔｈａｔ ａｒｅ

ｎｅｇａｔｉｖｅ ｃａｓｈ ｆｌｏｗ ｎｅｅｄ ｔｏ ｄｉｅ）」的觀點似不謀而合。

鑑於此，瘦身成為企業過冬的不二之選。普華永道對７００多名美國高管的調查顯示，一半

受訪者表示正在裁員╱計劃裁員╱凍結招聘。繼Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｓｈｏｐｉｆｙ、

Ｒｏｂｉｎｗｈｏｏｄ、Ｃｏｉｎｂａｓｅ、摩通等後，實體經濟範疇的健身器材生產商

Ｐｅｌｏｔｏｎ、在線家具零售商Ｗａｙｆａｉｒ、福特汽車等亦不能幸免。

從加槓桿、擴規模、狂燒錢，到收縮非核心業務、出售非核心資產、限制非核心投資，面對

經濟大系統開啟階段性巨變，企業、家庭、個人，一切勢反璞歸真至自由現金流。

