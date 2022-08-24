【新冠肺炎】本港過去一周無接獲針後兩周死亡或幼童針後異常報告

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署公布，截至８月２１日晚上１１時５９分的過去一星期

，衞生署共接獲１４宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間無接獲曾經於離世前

１４日內接種新冠疫苗的死亡報告。同期亦無有接獲涉及３－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出

現懷疑心肌炎或心包炎的報告，亦沒有接獲涉及３歲以下兒童接種新冠疫苗後嚴重或非預期的異

常事件報告。

截至８月２１日晚上八時，本港市民合共接種了約１８４３萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約６８０萬名，當中包括９４﹒３％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７８６４宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括

１１９宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死

亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結９７宗死亡個案與疫苗接種

沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有

關聯，其餘１０宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會

繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，７月２５日至８月２１日期間，整體死亡個案比率為每十萬人有４４﹒４

宗，而２０１８－２０２０年同期平均的死亡個案比率為每十萬人有４３﹒１宗。當中急性中風

或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有２﹒０宗。（ｃｌ）





