【企業盈警】華聯國際（００９６９）料中期虧損降至１００萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》華聯國際（００９６９）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約１００萬元，比去年同期虧損２０００萬元有所下降。

該集團指，虧損下降因錄得未變現外匯收益淨額約１８００萬元，而去年同期上則錄得未變

現外匯虧損淨額約２２００萬元。

該集團將於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

