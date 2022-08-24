【企業盈警】大生農業（０１０３）料中期虧損擴至８１００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》大生農業金融（０１１０３）公布，預期截至６月３０日止中

期虧損約８１００萬元（人民幣．下同），較去年同期增加約１１００萬元。

該集團指，虧損增加主原安徽華星化財務業績不再綜合入帳及並無出售附屬公司虧損，而去

年同期則出售附屬公司虧損約３８２０萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

