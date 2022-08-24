【企業盈警】中國金融發展（３６２３）料中期虧損６５３０萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》中國金融發展（０３６２３）公布，預期截至６月３０日止中

期淨虧損約６５３０萬元（人民幣．下同），去年同期純利約５００萬元。

該集團指，錄得淨虧損主因受宏觀經濟形勢和市場環境變化影響，加上市場整體擔保費率下

降，擔保業務競爭日益增大，導致擔保業務收益率下降；現存擔保業務逐漸到期導致往年遞延收

益而確認的擔保收入減少；及減值損失準備計提約５８６０萬元。（ｗｈ）

