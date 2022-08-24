【企業盈警】百勤油服（２１７８）中期虧損擴至最多４０００萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》百勤油服（０２１７８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約３０００萬至４０００萬元，比去年同期虧損約８２０萬元有所擴大。

該集團指，期內虧損增加主因期內並無出售附屬公司收益。此外，期內錄得的分佔聯營公司

虧損亦較去年同期增加約４１０萬元。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

