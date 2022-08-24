《經濟通通訊社２４日專訊》和諧汽車（０３８３６）公布，預期截至６月３０日止中期，
由於投資之拜騰項目股權公允價值下降，預計將對其約１２﹒１７億元（人民幣．下同）帳面價
值計提全額撥備，導致帳面淨虧損不超過９﹒２億元。
該集團指，若不計該非經常性項目影響，淨利潤預計不少於３億元，同比下跌約２５％。該
集團整體財務狀況良好、經營性現金流充足、資產負債率健康，將繼續保持審慎穩健的財務策略
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24/08/2022 07:53
【企業盈警】和諧汽車（３８３６）料中期帳面蝕最多９﹒２億人幣
《經濟通通訊社２４日專訊》和諧汽車（０３８３６）公布，預期截至６月３０日止中期，
由於投資之拜騰項目股權公允價值下降，預計將對其約１２﹒１７億元（人民幣．下同）帳面價
值計提全額撥備，導致帳面淨虧損不超過９﹒２億元。
該集團指，若不計該非經常性項目影響，淨利潤預計不少於３億元，同比下跌約２５％。該
集團整體財務狀況良好、經營性現金流充足、資產負債率健康，將繼續保持審慎穩健的財務策略
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