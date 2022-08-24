【企業盈警】鐵江現貨（１０２９）料中期虧損最多８５００萬美元

《經濟通通訊社２４日專訊》鐵江現貨（０１０２９）公布，預期截至６月３０日止中期公

司擁有人應佔虧損介乎約７５００萬至８５００萬元（美元．下同），去年同期溢利９８３０萬

元。

該集團指，虧損因Ｋ＆Ｓ礦場減值撥備約１﹒１５億元，不計及資產減值，預期將錄得擁有

人應佔溢利介乎約３０００萬至４０００萬元。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

