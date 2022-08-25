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25/08/2022 16:26

【通脹失控】溫灼培：英鎊兌港元離９算不遠！

　　《經濟通通訊社２５日專訊》一年一度的全球央行年會今日起一連三日舉行，聯儲局主席鮑
威爾將於明（２５日）晚發表講話。市場關注鮑威爾放鷹，美匯指數周二（２３日）一度高見
１０９﹒２７，與上月中旬創下的近２０年高位僅差０﹒０２。與此同時，英鎊兌港元則由
９﹒１９３８，反彈至接近９﹒３，究竟英鎊後市何去何從？
　
＊美國加息在所難免＊
　
　　恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受《經濟通通訊社》專訪時表示，若鮑威爾的言論「鴿」
，料為英鎊帶來短期支持；相反，若「鷹」，則對英鎊帶來更大沽壓。縱使美國７月消費者物價
指數（ＣＰＩ）按年升幅，由６月的９﹒１％回落至８﹒５％，惟考慮到現時美國聯邦基金利率
僅處於２﹒２５至２﹒５厘，局方能成功壓抑通脹仍屬困難事。故此，溫灼培相信，即使鮑威爾
在貨幣政策上轉「鴿」，也只會是降低加息幅度，繼續加息仍在所難免。
　
＊英國加息於事無補＊
　
　　英國方面，溫灼培以「失控」形容其通脹情況。英國上月ＣＰＩ破十，達１０﹒１％，為
４０年來首次達到雙位數升幅。眾所周知，在１０月份，英國需要進一步加電費及煤氣費。屆時
可想像英國通脹隨時更高、更失控！再者，英國多個工會正接連為爭取加薪而相繼罷工，隨時對
當地通脹造成螺旋效應，並進一步推高通脹。
　　溫灼培直指，以現時１﹒７５％官方息率，難於壓抑１０﹒１％通脹率。換言之，日後英倫
銀行仍可能要大舉加息。不過，他認為，英國與俄羅斯在經濟上分割令能源價格大幅上漲，才是
英國高通脹的主因，故加息並不能對症下藥。可是，另一邊廂，英倫銀行不能坐視不理，否則會
被民眾指責。
　　不過，進取加息，非但未必能有效壓抑通脹，還可能令英國經濟雪上加霜。事實上，英國次
季ＧＤＰ按季已見收縮０﹒１％。而英倫銀行早前已估計，其經濟於今年底將進入衰退，並有機
會維持至２０２４年。
　　在如此環境下，溫灼培料英鎊後市易跌難升，兌港元不排除會逐步向９算水平邁進，９﹒６
則有大阻力大。他最後提醒，蘇格蘭民族黨已訂下明年１０月１９日作脫英公投，屆時英鎊沽壓
或更大。

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