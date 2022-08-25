【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，分析料市場寒冬仍持續一年半

《經濟通通訊社２５日專訊》加密貨幣市場靠穩，市場關注聯儲局主席鮑威爾即將發表的講

話，預計將會重申鷹派立場，隔晚（２４日）美股靠穩且輕微高收，加密貨幣則維持持平水平，

未見有太大成交，比特幣仍於２１０００美元水平，以太幣則在１７００美元之下，投資者對以

太坊區塊鏈合併的熱切期待中，這將使協議從耗能的工作量證明轉變為更快、更環保的權益證明

，預計將改變市場生態。

另外，據外地媒體報道，Ｃｏｉｎｂａｓｅ Ｇｌｏｂａｌ首席執行官Ｂｒｉａｎ

Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ表示，他預計加密貨幣寒冬將持續約１２至１８個月，但也在為可能會持續

更久做準備。在比特幣價格今年來累計下跌近５５％之際，Ｃｏｉｎｂａｓｅ第二財季淨虧損

１０﹒９億元（美元．下同），而上年同期的淨利潤為１６﹒１億元。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１４７２﹒３５元，升０﹒４８％（２４小時比較．

下同）；以太幣現報１６６９﹒２０元，升０﹒７６％；艾達幣報０﹒４５９０元，升

０﹒２６％；瑞波幣報０﹒３４４９元，跌０﹒２０％。（ｕｌ）



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