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即市新聞

25/08/2022 12:00

【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，分析料市場寒冬仍持續一年半

　　《經濟通通訊社２５日專訊》加密貨幣市場靠穩，市場關注聯儲局主席鮑威爾即將發表的講
話，預計將會重申鷹派立場，隔晚（２４日）美股靠穩且輕微高收，加密貨幣則維持持平水平，
未見有太大成交，比特幣仍於２１０００美元水平，以太幣則在１７００美元之下，投資者對以
太坊區塊鏈合併的熱切期待中，這將使協議從耗能的工作量證明轉變為更快、更環保的權益證明
，預計將改變市場生態。
　　另外，據外地媒體報道，Ｃｏｉｎｂａｓｅ　Ｇｌｏｂａｌ首席執行官Ｂｒｉａｎ　
Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ表示，他預計加密貨幣寒冬將持續約１２至１８個月，但也在為可能會持續
更久做準備。在比特幣價格今年來累計下跌近５５％之際，Ｃｏｉｎｂａｓｅ第二財季淨虧損
１０﹒９億元（美元．下同），而上年同期的淨利潤為１６﹒１億元。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１４７２﹒３５元，升０﹒４８％（２４小時比較．
下同）；以太幣現報１６６９﹒２０元，升０﹒７６％；艾達幣報０﹒４５９０元，升
０﹒２６％；瑞波幣報０﹒３４４９元，跌０﹒２０％。（ｕｌ）
　
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