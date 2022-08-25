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25/08/2022 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒０４億元，買中海油沽恒生國企

　　《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指高開１４９點，報１９４１８點。最高升７２１點報
１９９９０點，最低升１４９點報１９４１８點。恒指收報１９９６８點，升６９９點或
３﹒６３％。
　　按額度計算，北水全日淨流出８﹒０４億元，增加７３﹒２％。北水淨買入最多的個股依次
是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、兗礦能源（０１１７１）；淨賣出
最多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、安踏體育（０２０２０）、蒙牛乳業
（０２３１９）。
　　主板成交９０６﹒３３億元減少８﹒６％。其中港股通成交２２３﹒２億元，佔總成交
２４﹒６％。
　　中國海洋石油升４﹒８４％報１０﹒８２元，北水淨買入５﹒８億元；藥明生物升４﹒５％
報６８﹒４５元，北水淨買入２﹒４億元；兗礦能源升９﹒０８％報３１﹒８５元，北水淨買入
１﹒８億元。
　　恒生中國企業升４﹒１４％報６９﹒９４元，北水淨賣出７﹒４億元；安踏體育升
１﹒２５％報９６﹒８５元，北水淨賣出３億元；蒙牛乳業升９﹒１６％報３５﹒１５元，北水
淨賣出２﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒８１
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒３６
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　　１﹒７６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒４０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－７﹒３６
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　－２﹒９７
　　蒙牛乳業　　　（０２３１９）　　　　　－２﹒６３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－２﹒４０
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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