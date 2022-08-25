【紓困措施】旅發局「夏日賞賞你」壓軸逾５﹒４萬份獎賞中午開搶

《經濟通通訊社２５日專訊》旅發局今日中午１２時將推出最後一批「夏日賞賞你」計劃，

共有５﹒４萬份獎賞，先到先得，換先即止。

旅發局表示，最後一批限量獎賞涵蓋６６個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售

商戶，市民可以２５折享用牛角日本燒肉專門店晚市２人特上燒肉海鮮套餐（原價１０８４元，

優惠價２７１元）、香港老飯店特選２５折優惠享用慶回歸４人套餐（原價２２４８元，優惠價

５６２元）、炊公館以優惠價１８元享用新派中式套餐（一人用）（原價４９８元）、富臨酒家

（燒鵝大王）單一消費滿１００元即減７５元等，盡享「豪食」，又可在崇光（香港）百貨有限

公司優惠價８００元購買１０００元崇光購物禮券。

景點方面，市民可以特選２５折優惠購買敞篷巴士赤柱遊及山頂纜車摩天套票（一套）、特

選２５折優惠購買山頂纜車摩天套票（山頂纜車來回程及凌霄閣摩天台４２８單次入場券）兩套

、香港迪士尼樂園１日門票（普通日子）連美食餐券減２５０元（一人）。

市民可憑手機號碼在旅發局網站的電子平台註冊開立帳戶，每個手機號碼開設一個帳戶，每

個帳戶的電子錢包可同時儲存最多３份不同優惠，並不規限每人可登記手機號碼的上限。換言之

，多一個手機號碼就可以多開一個帳戶領獎賞。（ｃｌ）

