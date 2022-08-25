【夜期時段】即月期指最新報１９９０２點，跌１１點，低水６６點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９１４點，升１點，低水５４
點，最新報１９９０２點，跌１１點，低水６６點，合約成交３４６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８３９點，無升跌，低水１０點，最新報６８３３點，跌
６點，低水１６點，合約成交１５１６張。
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