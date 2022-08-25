【新冠肺炎】院舍員工核檢加密至隔日一次，孫玉菡：更好保護院友

《經濟通通訊社２５日專訊》由下周三（３１日）起，院舍員工核酸檢測將加密至隔日一次

。勞工及福利局長孫玉菡在電台節目指，這是根據最新疫情變化而調整安排。他說，由上月底起

要求院舍員工每星期做一次核酸檢測後２星期內，４成院舍員工個案都是通過核酸檢測發現，反

映加密檢測是有需要，強調若院舍員工確診，令院友需要檢疫，除了造成染疫風險，亦會增加隔

離設施壓力。

孫玉菡指，院舍員工可以選擇到社區檢測中心做檢測，或自行留樣本，讓檢測商上門收集，

相信會有足夠人手處理，目標在２４小時內有檢測結果，而快速測試是第一道屏障，員工上班前

快測要求會繼續保留。至於會否考慮閉環管理院舍員工，他認為要考慮現實情況，加密核酸檢測

已可加強保障。



＊業界形容措施「離地」＊



安老事務委員會委員李輝表示，理解政府希望保護長者，惟加密至隔日一檢，將加重行政工

作，亦不貼合業界需要，形容措施「離地」。

李輝稱，實行每周一檢時，部分院舍能安排員工自行到鄰近社區檢測中心，相信加密檢測次

數後，未必可以沿用有關安排，大部分或轉為要求檢測商上門收集樣本，除非檢測商能準確地告

知院舍收集時間，否則將難以實行。

李輝認為政府安老院員的檢測安排應與醫護看齊，建議當局循序漸進將每周一檢加至每周兩

檢，觀察成效後再視乎疫情發展調整檢測安排。（ｈｙ）

