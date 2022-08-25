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25/08/2022 16:39

【新冠肺炎】本港新增８５７９宗確診，再多９宗死亡個案

　　《經濟通通訊社２５日專訊》本港新冠肺炎疫情持續升溫。衞生署衞生防護中心傳染病處首
席醫生歐家榮表示，本港新增８５７９宗確診，包括本地個案８２８２宗，當中２９６０宗核酸
檢測陽性，５３２２宗快測經覆檢陽性，另有２９７宗輸入個案，１４４宗在機場發現，８６宗
在檢疫酒店發現，６７宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自５３個國家，９個國家有１０宗以上個案，包括泰國、英國、印度、菲律賓、
新加坡、美國、法國、加拿大和澳洲。
　
＊９宗死亡個案，５人未打齊３針＊
　
　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增９宗死亡個案，涉４男５女，年
齡介乎７０至１０８歲，５位未打齊３針，２位來自院舍。死者包括７０歲女性，已打３針，本
身有肺動脈高壓、高血壓等問題，８月９日因發燒、氣促送往明愛醫院，新冠檢測陽性，轉入內
科病房，８月２３日離世；８０歲女患者，已打３針，有中風、羊癇症、甲狀腺問題，快測陽性
，８月１４日前往指定診所，８月１５日入屯門醫院，有氣促、發燒，入院需插喉，核酸檢測
ＣＴ值２０，Ｘ光有肺炎，昨日離世；９０歲男患者，無打針，有高血壓、心房顫動、肺血管病
，新冠確診陽性，８月３日送入拿打素醫院，有氣促和發燒，Ｘ光肺炎，轉往轉北大嶼山醫院，
８月１７日返回拿打素醫院，昨日離世；１０８歲女患者，已打兩針，居住院舍，８月１７日發
燒、血氧量低，Ｘ光肺花，昨日離世；８８歲男患者，２打兩針，有腦出血及心臟衰竭背景，８
月１５日發燒送往北大嶼山醫院，發現腸出血，瑪嘉烈醫院外科，呼吸差，昨日離世；１０２歲
女患者，已打兩針，居住院舍，有糖尿病及需要胃喉餵食，８月１５日因氣促、發燒前往明愛醫
院，發現新冠確診，昨日離世。
　　另有兩位病人相信離世原因與新冠關係不大，分別為８４歲男患者，有糖尿病及肝硬化；
９６歲女患者，有高血壓、冠心病及腎衰竭。
　
＊屯門醫院增４病人確診＊
　
　　醫院群組方面，屯門醫院內科及老人科病房１名病人於８月２１日檢測陽性，院方追蹤調查
後發現多４名病人確診；博愛醫院內科及老人科病房一名病人服務助理確診，其後再發現１名員
工及２名男病人染疫。
　　婚宴群組再多５名醫生確診，暫未有病人被列為密切接觸者，醫院服務不受影響。（ｈｙ）

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