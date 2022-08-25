【新冠肺炎】新增９間院舍爆疫，環球護老院３１名院友需撤離

《經濟通通訊社２５日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫

生歐家榮表示，新增９間院舍爆疫，包括５間安老院舍，９名院友及２名員工確診，４間殘疾人

士院舍，４名院友確診，共７０名院友列為密切接觸者。

其中較嚴重群組包括環球護老院有限公司，３樓有２名護理員確診，所有員工要做核酸檢測

，同層有４名院友確診，已安排同層餘下３１名院友撤離；香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安

老院出現群組，２樓４名院友及１名清潔工確診，同層３６名院友需要檢疫，新增６名員工陽性

；４樓１名員工及２名員工陽性，已安排同層３６名院友檢疫。

學校個案方面，有５１間學校呈報６６宗個案，涉４９名學生及１７名教職員，沒有學校要

停課。

香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院出現群組，繼早前有４名院友及１名員工確診後，

同層３６名被列密切接觸者的院友中，多２７名院友染疫，２樓再多６名員工染疫，累計９名員

工及３１名院友確診，同層３６名院友需要檢疫，新增６名員工陽性；４樓１名員工及２名院友

陽性，已安排同層３６名院友檢疫。（ｈｙ）

