【企業盈警】綠地香港（００３３７）料中期溢利按年跌９２﹒９％

《經濟通通訊社２５日專訊》綠地香港（００３３７）預期，截至今年６月底止６個月，公

司擁有人應佔期內溢利１億元（人民幣．下同），按年跌９２﹒９％，純利１０００萬元，按年

跌９９﹒３％。

該集團指，預期下跌主要由於全國疫情導致施工進度減緩，令交付的物業面積減少；房地產

市道整體疲弱，導致期內交付的物業毛利率下跌；及人民幣兌美元貶值，產生匯兌虧損。

（ｈｙ）



