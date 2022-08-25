【聚焦人幣】人幣中間價在貶１４８點子，報６﹒８５３６刷兩年低

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５３６，

較上個交易日跌１４８點子，再刷２０２０年８月３１日以來兩年新低，上個交易日報

６﹒８３８８。

美元周三（２４日）表現持平。美匯指數於紐約尾盤小幅上升

０﹒０２％，報１０８﹒６５。投資者等待聯儲局主席鮑威爾周五（２６日）於全球央行年會的

演講，並預料他會重申鷹派立場。但因經濟數據表現疲弱，投資者仍期望從鮑威爾言論中判斷加

息幅度。

人民幣兌美元即期過去五日持續走弱，逼近６﹒９關口。據《路透》引述消息人士指，針對

機構大量買入美元、沽出人民幣，至少有幾家銀行接到人民銀行的窗口指導，警告不要大舉沽出

人民幣。消息人士指，過度購買美元會接到人行電話查詢，有中資行交易員表示，人民銀行或不

希望人民幣匯率貶值過快，希望控制節奏。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８５３６ ＋１４８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８４４７ ＋２７９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒００７５ ＋７６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７３６ ＋２０﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０９７２ ＋５３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７４３３ ＋９２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４５７ ＋４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９２５２ ＋１３６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１０２９ ＋１１１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２９３６ ＋１４９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５３２ －２３﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７８０８ －１３６１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４６９３ －１６１﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒２７００ －５７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

