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25/08/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價在貶１４８點子，報６﹒８５３６刷兩年低

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５３６，
較上個交易日跌１４８點子，再刷２０２０年８月３１日以來兩年新低，上個交易日報
６﹒８３８８。
　　美元周三（２４日）表現持平。美匯指數於紐約尾盤小幅上升
０﹒０２％，報１０８﹒６５。投資者等待聯儲局主席鮑威爾周五（２６日）於全球央行年會的
演講，並預料他會重申鷹派立場。但因經濟數據表現疲弱，投資者仍期望從鮑威爾言論中判斷加
息幅度。
　　人民幣兌美元即期過去五日持續走弱，逼近６﹒９關口。據《路透》引述消息人士指，針對
機構大量買入美元、沽出人民幣，至少有幾家銀行接到人民銀行的窗口指導，警告不要大舉沽出
人民幣。消息人士指，過度購買美元會接到人行電話查詢，有中資行交易員表示，人民銀行或不
希望人民幣匯率貶值過快，希望控制節奏。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８５３６　　＋１４８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８４４７　　＋２７９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒００７５　　　＋７６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７３６　　　＋２０﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０９７２　　　＋５３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７４３３　　　＋９２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４５７　　　　＋４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９２５２　　＋１３６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１０２９　　＋１１１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２９３６　　＋１４９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５３２　　　－２３﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７８０８　－１３６１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４６９３　　－１６１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒２７００　　　－５７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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