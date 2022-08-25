【國務會議】部署１９項接續政策穩經濟，再增３千億金融工具額度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李克強２４日主持召開國務院

常務會議，會議指出，在落實穩經濟一攬子政策同時，再實施１９項接續政策，加力鞏固經濟恢

復發展基礎；決定增加３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工具額度，依法用好

５０００多億元專項債結存限額，支持中央發電企業等發行２０００億元債券，再發放１００億

元農資補貼，中央預備費拿出１００億元重點支持中稻抗旱。允許地方「一城一策」運用信貸等

政策，合理支持剛性和改善性住房需求；確定緩繳一批行政事業性收費和支持民營企業發展的舉

措，保市場主體保就業；決定向地方派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，促進政策加快落實。



＊５０００多億元專項債１０月底前發行完畢＊



會議指出，當前經濟延續６月份恢復發展態勢，但有小幅波動，恢復基礎不牢固。要抓住當

前緊要關口，及時果斷施策，保持合理政策規模，用好工具箱中可用工具，加力鞏固經濟恢復發

展基礎，又不搞大水漫灌、不透支未來。在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施１９項接續政

策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間，努力爭取最好結果。

主要包括：一是在３０００億元政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上，再增加

３０００億元以上額度；依法用好５０００多億元專項債地方結存限額，１０月底前發行完畢。

這既可增加有效投資帶消費，又有利於應對貸款需求不足。持續釋放貸款市場報價利率改革和傳

導效應，降低企業融資和個人消費信貸成本。



＊「一城一策」支持剛性和改善性住房需求＊



二是核准開工一批條件成熟的基礎設施等項目，項目要有效益、保證質量，防止資金挪用。

出台措施支持民營企業發展和投資，促進平台經濟健康持續發展。允許地方「一城一策」靈活運

用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。為商務人員出入境提供便利。

三是對一批行政事業性收費緩繳一個季度，鼓勵地方設立中小微企業和個體工商戶貸款風險

補償基金。

四是支持中央發電企業等發行２０００億元能源保供特別債，在今年已發放３００億元農資

補貼基礎上再發放１００億元。

五是持續抓好物流保通保暢。



＊即時派出穩住經濟大盤督導和服務工作組＊



六是中央推動、地方負責抓落實。各部門要迅即出台政策細則，各地要出台配套政策。國務

院即時派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，由國務院組成部門主要負責同志帶隊，赴若干經濟

大省聯合辦公，用「放管服」改革等辦法提高審批效率，壓實地方責任，加快政策舉措落實。國

務院大督查將地方穩經濟工作納入督查和服務範圍。

