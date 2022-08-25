【新冠肺炎】台灣新增近２﹒７萬例本土確診病例，增３７例死亡

《經濟通通訊社２５日專訊》台灣疫情指揮中心今日（２５日）公布，新增本土個案
２６９６７例、境外移入個案３０８例；另確診個案新增死亡３７例。
指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診人數較上周四增加３千多人，上升１６﹒８％。
（ｄｗ）
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