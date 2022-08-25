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即市新聞

25/08/2022 10:22

【政策解讀】方正證券：穩增長政策小碎步加碼，對基建偏正向拉動

　　《經濟通通訊社２５日專訊》疫情反復及房地產風險事件不斷背景下，國務院最新常務會議
宣布再實施１９項「穩經濟」接續政策，既包括加大資金支持力度、政策上邊際放寬，還包括配
套措施及時跟進等。
　　方正證券研究所張偉等表示，此次會議穩增長政策小碎步加碼。３０００億元（人民幣．下
同）資金做基建項目資本金，如果樂觀按２０％資本金比例估算，預計能夠再撬動１﹒５萬億的
基建投資資金。還明確提出要用好５０００多億元專項債結存限額，並不算低於預期，落地後對
基建和經濟是偏正向的拉動。
　
＊重點觀察一線城市按揭政策會否進一步放鬆＊
　
　　該機構又指，允許地方「一城一策」運用信貸等政策，重點觀察一線城市按揭貸款政策是否
會進一步放鬆。對債市而言，穩增長預期邊際升溫。再疊加這輪利率在人行「降息」後，快速下
行至低位，交易盤止盈訴求增加。短期債市利率可能低位小幅反彈。
　　但是，當前房地產市場並未持續改善，而人行也並未釋放主動收緊資金面的信號，在實體經
濟偏弱的情況下，資金面尚未看到持續收緊的趨勢，而是依然寬鬆。債市利率不會趨勢反轉，預
計短期１０年國債收益率在２﹒６％－２﹒７％之間震盪。（ｗｌ）

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