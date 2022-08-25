【聚焦人幣】人幣即期止步五連貶，收彈１５１點報６﹒８５０３

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣中間價再探兩年低位，不過市傳人行警惕人民幣匯率連

日貶值，向部分銀行進行窗口指導，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開逾２００點，

此後回吐部分漲幅，最終收報６﹒８５０３，較上個交易日４時３０分收盤價升１５１點子，止

步五連貶，暫時脫離兩年低位。全日在６﹒８４１２至６﹒８５７９之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２２２點子，報６﹒８５６７。

隨著中國政府放鬆貨幣政策以刺激經濟增長，以及美元因美國積極加息而走強，人民幣空頭

頭寸升至三個月來最高。根據《路透》對１２位分析師進行的雙周調查，總體而言，由於對全球

增長的擔憂，大多數亞洲貨幣的看跌押注都有所增加。



＊經濟復甦預期偏弱之際，監管層關注跨境資金流動＊



據《路透》引述消息人士指，針對機構大量買入美元、沽出人民幣，至少有幾家銀行接到人

民銀行的窗口指導，警告不要大舉沽出人民幣。市場人士認為，這表明監管層有意釋放維穩信號

，不希望在美元指數強勢帶動下人民幣過快貶值。最近兩周人民幣即期累計貶值接近１﹒８％，

但在主要非美貨幣中表現仍相對較強，監管層料更為在意貶值速度和節奏，避免在經濟復甦預期

偏弱之際與跨境資金流動疊加形成負反饋，而非有意引導貶值以促進出口。

不過，國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議，未見提及人民幣匯率和出口部門等

相關表述。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５３６，較上個交易日跌１４８點子，

再刷２０２０年８月３１日以來兩年新低，上個交易日報６﹒８３８８。（ｗｌ）

