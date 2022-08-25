  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2022 14:16

【ＦＯＣＵＳ】國常會穩增長２﹒０，兩大重點值留意

　　【ＦＯＣＵＳ】從５月警告「經濟有跌出合理區間的危險」，當月祭出穩增長３３條；到８
月明言「經濟回穩正處於最吃勁的節點」，周三（２４日）深夜拍板穩增長１９條接續政策－－
國常會再施組合拳２﹒０，努力爭取最好結果，其中最可圈可點的是，明確支持地方穩樓市，以
及開展對１９省市的大督查。
　
＊基建托底，點睛靈活運用樓貸＊
　
　　　６月剛現企穩回升的中國經濟，８月陷入極端熱浪「烤驗」。　如何確保「勢要起而不可
落」？國常會繼５月２３日祭出穩增長３３條後，昨晚再揭盅１９項接續政策，誓要形成組合效
應。
　　具體而言，包括新增至少３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工具額度，相當
於為基建資本金泵水；為利用專項債地方結存限額開綠燈，相當於今年度３﹒６５萬億專項債額
度加量５０００億元；批准發行２０００億元能源保供特別債，支持發電企業；新增１００億元
農資補貼，旨在抗旱和保秋糧。
　　　　從金額看，加力鞏固經濟恢復發展基礎的政策重心，仍是基建托底；有機構就測算，
３０００億加５０００億「新水源」，料最多拉動基建投資１﹒９萬億元。但最值留意的是，相
比「５．２３」會議上「因城施策支持剛性和改善性住房需求」的提法，今次會議明確「允許地
方『一城一策』靈活運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求」。
　
＊大督查助統籌防疫和經濟發展＊
　
　　　有何分別？玄機就在「靈活運用信貸等政策」，相當於中央明示金融機構，增加與地方政
府的協同性。最明顯的例子是，本月１２日，網傳江蘇南京發布下調二套房首付比例至最低
３０％的文件，但當地多家銀行卻表示未收到通知。
　　　　而昨日國常會的另一關注點，則是提出向地方派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，加
快政策舉措落實。事實上，國務院對地方的督查自２０１４年起即已開展，今次第九次大督查涉
及廣東、浙江、江蘇、上海等１９省市，重點涉及落實擴大需求等穩增長政策、落實增值稅留抵
退稅等穩市場主體政策、落實促進重點群體就業政策、落實保障產業鏈供應鏈穩定政策、疫情防
控違規層層加碼等。簡而言之，就是壓實地方責任，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。
　　　　如何解讀？聯想內地自昨日凌晨起，時隔兩年恢復恢復外國留學生入境，國常會昨日首
提為商務人員出入境提供便利，嚴格的動態清零政策是否接近調整的十字路口，值得觀察。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS25/08/2022
【FOCUS】國常會穩增長2.0　兩大重點值留意
人氣文章財經熱話25/08/2022
友邦受累疫情中期盈轉虧　惟獲大行唱好兼增派息股價造好　最牛大摩睇$111
人氣文章大行報告25/08/2022
【大行炒D乜】中海外、碧服、農夫山泉、蒙牛、九毛九績後點部署？大行評級目標一表盡掌握
人氣文章財經熱話25/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，分析料市場寒冬仍持續一年半
人氣文章中國故事24/08/2022
《神州經脈》再有7間中國實體入黑名單　A場急跌成交創三周高
人氣文章財經熱話24/08/2022
新能源車股受累內地限電停產急挫　小鵬績差插逾一成創新低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金