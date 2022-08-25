【聚焦人幣】外媒：人民銀行警告部分銀行不要拋售人民幣

《經濟通通訊社２５日專訊》美聯儲鷹派取態下，美匯再攀２０年新高，人民幣兌美元持續

走弱，逼近６﹒９關口。據《路透》引述消息人士指，針對機構大量買入美元、沽出人民幣，至

少有幾家銀行接到人民銀行的窗口指導，警告不要大舉沽出人民幣。

消息人士指，過度購買美元的銀行會接到人行電話查詢，有中資行交易員表示，人民銀行或

不希望人民幣匯率貶值過快，希望控制節奏。

國家外匯管理局則表示，當前中國結售匯市場運行平穩，８月以來銀行結售匯和涉外收付款

呈現雙順差局面，未見機構非理性大量購匯行為。

外匯局補充，在美元近期快速上漲後，非美貨幣貶值，人民幣表現相對穩建，變動幅度遠低

於其他主要貨幣，而中國強勁的貿易順差和利用外資繼續在穩定跨境流動方面發揮基礎性作用。

外匯局又指８月以來境外投資者總體淨買入中國證券，體現人民幣資產的長期投資價值。

此外，當局指中國外匯市場參與主體趨理性，保持「逢高結匯」的交易模式，匯率預期平穩

，有利於人民幣匯率基本穩定在合理均衡水平。

離岸人民幣兌美元即期周三晚間快速拉升逾２００點，一度由日內創造的兩年低點

６﹒８８６９元回升至６﹒８６元附近。（ｃａ）

