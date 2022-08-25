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即市新聞

25/08/2022 14:35

【大國博弈】所羅門或禁特定外國記者入境，澳方質疑是受北京影響

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據澳洲傳媒報道，所羅門群島政府威脅要禁止「無禮和侮辱人
的」記者入境，以回應澳洲一部紀錄片聲稱這個太平洋國家受到北京的全面影響。
　　報道指，所羅門群島總理索格瓦雷（Ｍａｎａｓｓｅｈ　Ｓｏｇａｖａｒｅ）的辦公室多次
責備澳洲廣播公司（ＡＢＣ）的節目《四角方圓》（Ｆｏｕｒ　Ｃｏｒｎｅｒｓ），該節目報道
了中國在所羅門群島日益增長的影響力。
　　索加瓦雷發言人在周三發布的聲明中指責澳方宣傳「種族主義和種族偏見」，並警告稱政府
將「確保在所羅門群島消除種族歧視」。聲明指：「這種性質的組織或記者將被禁止進入所羅門
群島和其他太平洋島嶼國家」。
　　ＡＢＣ在聲明中表示反對所羅門政府的指控，並說採訪了多名該國居民，強調公司完全支持
該節目報導的準確和信實。
　
＊澳媒：所羅門總理收華資金賄議員＊
　
　　此前，《四角方圓》調查報道稱，中國正在所羅門群島尋求經濟機會，以提高北京的戰略利
益。報道指，中國看中科隆邦阿拉島上的硬木林業種植園，該島有一個深水港口和小型機場，可
能被用作未來的軍事基地。
　　《四角方圓》又稱取得文件顯示，北京政府去年提供資金助所羅門群島領導人保住權力。所
羅門群島政府去年兩次動用中國提供、近３００萬澳元（約１６５５萬港元）的資金，給予忠於
總理索格瓦雷的議員。報道稱取得一張收款議員名單，每人獲近８萬澳元（約４４萬港元）。
（ｃａ）（ｚｚ）

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