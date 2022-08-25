【新冠肺炎】入境事務處處長區嘉宏快測呈陽性

《經濟通通訊社２５日專訊》入境事務處發言人今日表示，入境處處長區嘉宏對２０１９冠
狀病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
區嘉宏最近一次上班日期為今日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行
快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。
入境處會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。（ｃｌ）
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