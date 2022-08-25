【企業盈喜】大陸航空科技（００２３２）料中期溢利升最少８５％

《經濟通通訊社２５日專訊》大陸航空科技（００２３２）公布，預期截至６月３０日止中

期稅後溢利不少於５０００萬元，同比升最少約８５﹒１９％。

該集團指，純利上升主要歸因於市況改善導致通用航空飛機活塞發動機業務收入增加以及銷

售及營銷費用、行政管理費用及財務開支減少。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

