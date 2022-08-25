【企業盈警】新灃集團（０１２２３）料中期虧損最多１３００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》新灃集團（０１２２３）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損不多於１３００萬元，去年同期純利８０萬元。
該集團指，虧損主因按公平價值列入損益的金融資產公平價值虧損；及ＣＯＶＩＤ－１９冠
狀病毒疫情在中國再度爆發以及在期內相關防控隔離措施對業務的影響。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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