【企業盈喜】碧瑤綠色集團（０１３９７）料中期盈利升３１％

《經濟通通訊社２５日專訊》碧瑤綠色集團（０１３９７）公布，預期截至６月３０日止中

期純利約１６００萬元，同比增長約３１％。

該集團指，純利上升主因「保就業計劃」有關其他收入約７７０萬元及毛利增加約８６０萬

元及收益增加約２１％，主要由清潔分部強勁表現推動，惟部分被新項目的初期營運成本及高能

源價格所抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

