【企業盈警】銀建國際（０１７１）料中期虧損降最少９０００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》銀建國際（００１７１）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損較去年同期約２﹒５１億元減少不少於９０００萬元。

該集團指，虧損下降主因合營企業中海油氣（泰州）石化轉虧為盈，主要由於產品組合轉變

為利潤更高之石化產品及生產成本減少等。該集團指期內其他收入、收益及虧損上升，以及期內

融資成本增加，主要由於銀行貸款及其他貸款有所增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

