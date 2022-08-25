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25/08/2022 07:50

【企業盈警】銀建國際（０１７１）料中期虧損降最少９０００萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》銀建國際（００１７１）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損較去年同期約２﹒５１億元減少不少於９０００萬元。
　　該集團指，虧損下降主因合營企業中海油氣（泰州）石化轉虧為盈，主要由於產品組合轉變
為利潤更高之石化產品及生產成本減少等。該集團指期內其他收入、收益及虧損上升，以及期內
融資成本增加，主要由於銀行貸款及其他貸款有所增加。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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