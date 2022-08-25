【企業盈喜】建德國際（８６５）料中期虧轉賺最多３３００萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》建德國際（００８６５）公布，預期截至６月３０日止中期淨

溢利介乎於約２９００萬至３３００萬元人民幣，而去年同期淨虧損約４２０萬元人民幣。

該集團指，預期轉虧為盈主因期內物業發展業務收益及毛利大幅增長，因可供出售與交付給

客戶的物業增加。

該集團預期於本月３１日前公布業績。（ｗｈ）

