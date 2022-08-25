【企業盈警】珠光控股（０１１７６）料中期虧損最少４億元

《經濟通通訊社２５日專訊》珠光控股（０１１７６）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損不少於４億元，去年同期純利約２﹒７億元。
該集團指，轉盈為虧主因物業發展收入減少；因人民幣兌港元貶值而錄得外匯虧損；及期內
確認金融資產減值虧損淨額。
該集團預期根據上市規則時限公布業績。（ｗｈ）
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