【企業盈警】寶新金融（０１２８２）料中期盈轉虧２﹒６億元

《經濟通通訊社２５日專訊》寶新金融（０１２８２）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約２﹒６億元，去年同期綜合溢利約２億元。

該集團指，預期期內虧損主要由於新冠疫情的持續影響帶來的嚴峻挑戰及內地整體物業市場

的外部經濟壓力導致投資物業公允價值虧損約２﹒９億元所致。（ｗｈ）

