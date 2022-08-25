【企業盈警】佳辰控股（０１９３７）料中期盈利跌最少３１％

《經濟通通訊社２５日專訊》佳辰控股（０１９３７）公布，預期截至６月３０日止中期純

利不多於８５０萬元人民幣，比去年同期純利１２４０萬元人民幣跌最少３１％。

該集團指，內地因新冠疫情而封城，令銷售收入下跌不少於２０％。

該集團於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

