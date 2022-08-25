【企業盈警】豐城控股（２２９５）料支出及補助前少賺逾８１％

《經濟通通訊社２５日專訊》豐城控股（０２２９５）公布，預期截至６月３０日止中期不
計轉板支出及保就業補助前純利跌逾８１％，收益跌逾４７％。
該集團指，業績倒退主因疫情影響營運、項目招標等，且增加額外財政負擔，以及原材料價
格短期內激增等。
該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）
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