【企業盈警】豐城控股（２２９５）料支出及補助前少賺逾８１％

《經濟通通訊社２５日專訊》豐城控股（０２２９５）公布，預期截至６月３０日止中期不

計轉板支出及保就業補助前純利跌逾８１％，收益跌逾４７％。

該集團指，業績倒退主因疫情影響營運、項目招標等，且增加額外財政負擔，以及原材料價

格短期內激增等。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

