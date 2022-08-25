【企業盈警】威發國際（００７６５）料中期虧損降最多３０％

《經濟通通訊社２５日專訊》威發國際（００７６５）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損減少２５％至３０％。

該集團指，虧損減少主因由於人民幣及美元升值，導致外匯收益淨額增加；及（２）由於員

工成本減少，導致行政開支減少。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

