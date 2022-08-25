【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６４億元，買中海油沽美團

《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指高開３８點，報１９５４２點。最高升

３８點報１９５４２點，最低跌３１３點報１９１８９點。恒指收報１９２６８點，跌２３４點

或１﹒２％。

北水全日淨流出４﹒６４億元，增加５８﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋石

油（００８８３）、李寧（０２３３１）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多的依次是美團

（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、吉利汽車（００１７５）。

主板成交９９１﹒２８億元增加１４﹒４％。其中港股通成交２４６﹒３億元，佔總成交

２４﹒８％。

中國海洋石油升１﹒５７％報１０﹒３２元，北水淨買入４﹒４億元；李寧跌０﹒５７％報

６９﹒５元，北水淨買入３﹒３億元；理想汽車跌５﹒３５％報１１３﹒３元，北水淨買入

２﹒３億元。

美團跌２﹒７３％報１６４﹒１元，北水淨賣出１０﹒４億元；安踏體育升３﹒９７％報

９５﹒６５元，北水淨賣出３﹒４億元；吉利汽車跌４﹒４６％報１５﹒４４元，北水淨賣出

２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ４﹒３５

李寧 （０２３３１） ３﹒２５

理想汽車 （０２０１５） ２﹒２５

小鵬汽車 （０９８６８） ０﹒５３

新東方在綫 （０１７９７） ０﹒４９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －１０﹒３７

安踏體育 （０２０２０） －３﹒４４

吉利汽車 （００１７５） －２﹒３５

快手 （０１０２４） －１﹒２２

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒４８

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