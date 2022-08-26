【俄烏開戰】俄烏戰爭持續半年，俄總統普京下令擴軍１３﹒７萬人

《經濟通通訊社２６日專訊》俄烏戰爭持續半年，俄羅斯總統普京下令將俄軍人數擴大

１３﹒７萬，至１１５萬人，達到１０多年來的最高水平。

據外電報道，這份發布在克里姆林宮網站上的簡短政令，沒有解釋擴充軍隊的動機或新招募

人員的來源。俄羅斯此前已從民間的軍事承包商、國內「志願者」和監獄囚犯中招募新兵。

克里姆林宮試圖限制俄烏戰爭對國內的影響，到目前為止還未進行過大規模軍事動員甚至正

式宣戰。（ｊｆ）

