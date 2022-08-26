【虛幣世界】市場靜候鮑威爾講話，加密貨幣未見有大波動

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股高收，市場靜候聯儲局主席鮑威爾講，而投資者預計

可能重申其鷹派立場；加密貨幣未見有太大波動，比特幣於２１５００美元關口上落。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁詹姆斯。布拉德向媒體表示，他認為市場對通脹進行了錯誤定價

，而且價格壓力的持續時間將超過大多數投資者的預期；堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁埃斯。特喬

治在接受彭博社採訪時表示，利率可能需要超過４％。

另外，外匯交易公司 Ｃｏｎｏｔｏｘｉａ 的市場分析師Ｒａｆａｌ

Ｔｗｏｒｋｏｗｓｋｉ 表示，ＥＴＨ的樂觀情緒可能是短暫的，長期情緒可能很快就會轉為看

跌，他認為隨著以太坊將在 ９ 月初成為權益證明區塊鏈，以太幣價格可能會保持穩定一段時

間，但他留意到技術圖表顯示，以太幣如果跌破其５０日移動平均線則將會下行。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１４７６﹒８９元，跌０﹒３８％（２４小時比較．

下同）；以太幣現報１６８０﹒２５元，跌０﹒８８％；艾達幣報０﹒４６１５元，跌

０﹒６５％；瑞波幣報０﹒３４６７元，跌０﹒６９％。（ｕｌ）



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