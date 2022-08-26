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26/08/2022 09:14

【政策解讀】政策性開發金融工具再增三千億，撬動六千億基建投資

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務院常務會議近日提出，要在３０００億元（人民幣．下同
）政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上，再增加３０００億元以上額度，進一步強化金融
工具支持項目融資力度。
　　政策性開發性金融工具主要用於補充重大項目資本金，但不超過全部資本金的５０％，或為
專項債項目資本金搭橋。通過政策性開發性金融工具加大重大項目融資支持，有利於在堅持不搞
「大水漫灌」、不超發貨幣條件下，更好發揮引導作用，疏通貨幣政策傳導機制，促進銀行存貸
款在規模和結構上更好匹配。
　　專家表示，增加政策性開發性金融工具額度，將有力支持基礎設施建設，推動在三季度盡快
形成更多實物工作量，發揮有效投資對經濟恢復發展的關鍵作用，鞏固經濟回升向好趨勢。
　　東吳證券宏觀首席分析師陶川指，根據政策性開發性金融工具資金用作資本金比例要求，即
不超過全部資本金的５０％，預計３０００億元以上的新增額度將至少撬動６０００億元的基建
投資。
　　光大證券研究所副所長高瑞東認為，增加政策性開發性金融工具額度和依法用好專項債結存
限額兩項增量舉措，或可彌補１萬億元的資金缺口，推動重大項目落地開工。在上述增量舉措作
用下，預計廣義財政擴張勢頭將保持到第四季度，支撐基建投資增速維持在較高水平。（ｌｃ）

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