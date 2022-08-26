  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2022 17:29

【企業盈警】寶新置地（２９９）料中期淨虧損將擴至不超過４億元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》寶新置地（００２９９）公布，集團預期截至２０２２年６月
３０日止六個月將錄得重大除稅後淨虧損不超過４億元，去年同期則錄得淨虧損約８４００萬元

　　淨虧損增加主要由於中國宏觀市場環境不利及房地產行業低迷，導致本期間物業存貨減值撥
備增加；投資物業公平值下降；及因人民幣兌港元貶值產生匯兌虧損淨額所致。（ｃｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事26/08/2022
《神州經脈》中概審計暖風又吹　滬指低收連跌兩周　成交額三周低
人氣文章財經熱話26/08/2022
青啤業績勝預期曾飆近一成　大行唱好高盛最牛看$98
人氣文章財經熱話26/08/2022
《午市前瞻》專家指今次中概消息最有望成事　科技股宜回落再部署
人氣文章FOCUS26/08/2022
【FOCUS】鮑公今晚料放鷹　市場續押虛張聲勢
人氣文章財經熱話26/08/2022
申洲上半年毛利率急跌前景堪憂　大行齊降目標價曾急插一成
人氣文章財經熱話26/08/2022
【收息股】中海油增派息都要跌？同北水有關？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金