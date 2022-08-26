【企業盈警】寶新置地（２９９）料中期淨虧損將擴至不超過４億元

《經濟通通訊社２６日專訊》寶新置地（００２９９）公布，集團預期截至２０２２年６月
３０日止六個月將錄得重大除稅後淨虧損不超過４億元，去年同期則錄得淨虧損約８４００萬元
。
淨虧損增加主要由於中國宏觀市場環境不利及房地產行業低迷，導致本期間物業存貨減值撥
備增加；投資物業公平值下降；及因人民幣兌港元貶值產生匯兌虧損淨額所致。（ｃｗ）
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