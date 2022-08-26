【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒４９億元，買比亞迪沽美團

《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開１７０點，報２０１３８點。最高升２１６點報
２０１８５點，最低升８２點報２００５０點。恒指收報２０１７０點，升２０１點或
１﹒０１％。
按額度計算，北水全日淨流出１１﹒４９億元，增加４３％。北水淨買入最多的個股依次是
比亞迪股份（０１２１１）、中國石油化工股份（００３８６）、騰訊控股（００７００）；淨
賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）。
主板成交１０２７﹒７８億元增加１３﹒４％。其中港股通成交２４０﹒４億元，佔總成交
２３﹒４％。
比亞迪股份升１﹒０７％報２６５元，北水淨買入３﹒４億元；中國石油化工股份升
２﹒６９％報３﹒８２元，北水淨買入２﹒４億元；騰訊控股跌０﹒２５％報３２４﹒２元，北
水淨買入１﹒４億元。
美團升２﹒５９％報１８１﹒９元，北水淨賣出５﹒１億元；快手跌４﹒０７％報
７０﹒７５元，北水淨賣出３﹒５億元；中國海洋石油跌１﹒１１％報１０﹒７元，北水淨賣出
３﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒４３
中國石油化工股份 （００３８６） ２﹒３９
騰訊控股 （００７００） １﹒３７
藥明生物 （０２２６９） １﹒３２
青島啤酒股份 （００１６８） ０﹒４９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －５﹒０８
快手 （０１０２４） －３﹒４６
中國海洋石油 （００８８３） －３﹒２６
安踏體育 （０２０２０） －１﹒３３
中國移動 （００９４１） －１﹒１１
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