【新冠肺炎】教育局：收８１４宗港生內地開學申請，４５０宗獲批

《經濟通通訊社２６日專訊》教育局表示，截至中午收到８１４宗港人學生登記，要求協助

返回內地開學，其中４５０宗個案已經獲批。

教育局表示，留意到個案的增幅減慢，預料大部分需要協助的高校生已遞交表格，再次呼籲

需要協助的學生，於今日內填妥及遞交電子表格，以便及時處理。（ｂｉ）

