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26/08/2022 10:20

【內房困局】惠譽：內地推房地產行業措施，惟不確定能否恢復信心

　　《經濟通通訊社２６日專訊》信貸評級機構惠譽發表報告指，內地政府已出台針對購房者、
停滯的項目、及沒有財政困境的發展商。而這是否足以恢復購房者對民營發展商的信心，包括他
們如期交付房產的能力，仍存在不確定性。
　　惠譽認為，中國最新的支持措施旨在穩定房地產行業，同時避免任何可能導致房價再次上漲
的過度刺激，因為中國仍堅決反對房地產投機。龍湖集團（００９６０）將使用擔保政策發行
２０２２年第一期中期票據，發行規模為１５億元人民幣。據《路透》此前報道，除了龍湖外，
碧桂園（０２００７）、旭輝控股（００８８４）等數家民營房企也將使用該擔保措施。
　　惠譽指，該舉措是中國政府向沒有陷人困境的民營發展商提供更大支持的一個跡象，以避免
行業內再出現更多債務違約。更多沒有陷入困境的民營發展商可能會在近期受惠於類似的資金支
持，而方案可覆蓋的能力則需視乎其規模。惠譽預計，住房銷售的復甦將是發展商流動性更大範
圍地持續改善的關鍵。
　　另一方面，對於已面對財困的公司，政策上的支持則仍然有限，重點將在於保交樓，當局亦
將推出政策性銀行專項貸款支持樓市。惠譽認為，這是要回應近期因大量建設項目停工而引發的
各省抵制房貸，暗示政府的主要目標是確保社會穩定，而不是救助陷入困境的發展商。（ｓｌ）

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