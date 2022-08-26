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即市新聞

26/08/2022 12:18

【大國博弈】國壽：ＡＤＲ從美國退市不影響營運，股份結構不變

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）此前申請將
ＡＤＲ股份從美國紐交所退市，集團副總裁利明光在中期業績發布會上表示，已向美國證交會提
交２５號表格，下月１日將為該ＡＤＲ於紐交所的最後交易日，從９月２日至項目終止日前公司
美國ＡＤＲ可以繼續進行場外交易，之後根據存托協議，投資者可以把該ＡＤＲ轉為Ｈ股繼續持
有或賣出，公司亦將根據相關規定提交１５號表格。
　　他指出，是次ＡＤＲ從美國紐交所退市並不涉及ＡＤＲ回購，故不會改變公司股份結構，也
不會影響公司Ｈ股的發行量，而且從美國退市不影響公司正常的生產經營、公司治理水平以及公
司境內外的上市地位。
　
＊中國保險業代理人數下行速度放緩，投資著眼長期配置＊
　
　　董事長白濤表示，儘管最近中國保險業面臨不同的挑戰，認為中國保險業仍然處在一個上升
期，從宏觀上來看經濟長期向好的基本面沒有改變，擁有全球最具成長性的超大規模內需市場，
而在行業機遇方面，隨著積極應對人口老齡化國家戰略，健康中國行動深入實施，養老保險及健
康保險等領域有廣闊空間。
　　副總裁詹忠表示，中國保險行業的代理人數目正處於下行通道，但最近的下行速度有所放緩
，而公司的代理人規模正趨向穩定。公司擬任總裁趙鵬指出，目前公司的鼎新改革已進入第三年
，認為達到了當時所設定的目標，該計劃亦對公司穩定發展有重大作用。
　　公司副總裁黃秀美表示，集團在投資方面將會著眼長期配置，穩定短期收益，把握權益市場
調整過程中的長期配置機會，穩健開展投資布局，亦會積極探索基礎設施股權以及股權投資計劃
等另類投資新形式。（ｂｎ）
　
　　

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