【大國博弈】國壽：ＡＤＲ從美國退市不影響營運，股份結構不變

《經濟通通訊社２６日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）此前申請將

ＡＤＲ股份從美國紐交所退市，集團副總裁利明光在中期業績發布會上表示，已向美國證交會提

交２５號表格，下月１日將為該ＡＤＲ於紐交所的最後交易日，從９月２日至項目終止日前公司

美國ＡＤＲ可以繼續進行場外交易，之後根據存托協議，投資者可以把該ＡＤＲ轉為Ｈ股繼續持

有或賣出，公司亦將根據相關規定提交１５號表格。

他指出，是次ＡＤＲ從美國紐交所退市並不涉及ＡＤＲ回購，故不會改變公司股份結構，也

不會影響公司Ｈ股的發行量，而且從美國退市不影響公司正常的生產經營、公司治理水平以及公

司境內外的上市地位。



＊中國保險業代理人數下行速度放緩，投資著眼長期配置＊



董事長白濤表示，儘管最近中國保險業面臨不同的挑戰，認為中國保險業仍然處在一個上升

期，從宏觀上來看經濟長期向好的基本面沒有改變，擁有全球最具成長性的超大規模內需市場，

而在行業機遇方面，隨著積極應對人口老齡化國家戰略，健康中國行動深入實施，養老保險及健

康保險等領域有廣闊空間。

副總裁詹忠表示，中國保險行業的代理人數目正處於下行通道，但最近的下行速度有所放緩

，而公司的代理人規模正趨向穩定。公司擬任總裁趙鵬指出，目前公司的鼎新改革已進入第三年

，認為達到了當時所設定的目標，該計劃亦對公司穩定發展有重大作用。

公司副總裁黃秀美表示，集團在投資方面將會著眼長期配置，穩定短期收益，把握權益市場

調整過程中的長期配置機會，穩健開展投資布局，亦會積極探索基礎設施股權以及股權投資計劃

等另類投資新形式。（ｂｎ）





