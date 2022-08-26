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即市新聞

26/08/2022 10:24

【新冠肺炎】轉介病床用量遜預期，醫管局私院互指原因在於對方

　　《經濟通通訊社２６日專訊》１３間私家醫院騰出３００多張病床，接收部分病情穩定的公
立醫院病人，以紓緩公立醫院在疫情下的壓力，但病床使用量未如預期，政府表示關注。醫管局
及私家醫院業界都指，大部分病人未能成功轉介，並指部分原因在於對方。
　　　醫管局行政總裁高拔陞在電台節目表示，公立醫院每日轉介超過１００個病人到私家醫院
，只有約兩成病人獲成功轉介，他指有部分私家醫院考慮接收時間長，又擔心部分病人年紀大，
有較多慢性病需要照顧等，病人及家屬不配合個案只佔轉介失敗個案的一至兩成。
　　截至昨日（２５日）黃昏，香港港安醫院及明德國際醫院用作接收醫管局病人的病床，使用
率仍然是零，沒接收醫管局轉介病人，醫管局會向個別私家醫院了解，又指轉介流程近日愈來愈
好，轉介病人數量有明顯增加，希望繼續與私家醫院保持溝通，在疫情下減輕公立醫院壓力。
　
＊私院：有公院臨時取消轉介＊
　
　　私家醫院聯會主席何兆煒則表示，私家醫院接收醫管局轉介病人情況未如預期，有近六成病
人轉介不成功，原因包括病人及家屬不配合、私家醫院評估不適合接收，或醫管局主動取消轉介
個案。
　　何兆煒表示，有近四成半病人，是由於公立醫院臨時取消轉介安排，包括病人在轉介前已經
出院或病情轉差等，又曾要求病人轉介後再到公立醫院做檢查，造成不便。他又說，有公立醫院
在轉介前無了解病人意願，導致病人及家屬不配合，另有大約一成病人經私家醫院評估後，認為
不適合接收，包括病人失智或私家醫院未能提供職業治療服務等。（ｈｙ）

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