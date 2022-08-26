【新冠肺炎】盧寵茂：長者染疫須入隔離設施，出席宴會須快測陰性

《經濟通通訊社２６日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港疫情在今年第五波疫情回落

後，在６月初回升，過去兩周由４０００多宗增至逾８５００宗，政府非常關注疫情上升，在整

體公營醫療服務也有壓力，重症個案有所增加，令公營醫療病床受新冠病人佔用，同時醫管局員

工確診增加，亦影響醫療服務，今日將公布最新防疫措施。



＊長者若只打１針或以下，死亡率至少達５％＊



盧寵茂表示，為了高風險人士不受感染或者變成重症，長者、長期病患以及嬰奶兒的家人，

以及未可以提供合適的隔離，一律需要送至社區隔離設施，特別是長者以及未完成疫苗，例如是

７０歲以上未完成疫苗或者只打一針，確診後需要轉至社區隔離設施。他表示長者如只接種１劑

或以下，死亡率至少為５％，最高可達１６％，期望市民合作，按隔離令接受安排。



＊安老及殘疾院舍要隔日一檢＊



另外亦要增加檢測能力，政府決定加強食肆檢測安排，在本周日（２８日）起快速抗原測試

要求，由只適用於酒吧，擴大至出席宴會人士，在２４小時內要快測，並出現陰性結果相片。另

外表列處所的員工，需要每３日快測。

盧寵茂又指，會繼續加強高風險人群核酸檢測，安老及殘疾院舍要隔日一檢。政府望提升核

酸檢測能力阻斷傳播鏈。過去一星期，全港核酸檢測量已至１４萬，是６月的３倍。當局會增加

更多強檢公告，如抽查強檢公告情況，向未遵守人士發出強檢令及定額罰款。



＊按污水檢測風險派快測包＊



盧寵茂指，政府會按污水檢測風險評估，向有需要人士，包括居民、清潔員等派發快測包。

政府亦會向長者或弱勢社群派發。但他強調快測有限制，有徵狀者勿因陰性而不看醫生，亦不應

參與聚集性活動。為確保措施有效進行，會聯同保安局，包括持「紅碼」者有否離開居所，進入

指明處所的核查及強檢公告的執行。

至於境外人士檢疫安排，「３＋４」並不是實施很長時間，仍需要檢視以及改善入境人士的

檢疫安排。（ｈｙ）

