  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2022 17:20

【新冠肺炎】盧寵茂：第五波逾九千人離世，不同意與病毒共存

　　《經濟通通訊社２６日專訊》有專家表示再收緊社交距離措施無意義，醫務衞生局局長盧寵
茂在疫情記者會回應指，香港與其他國家不同，如英國疫情下有重大傷亡，死亡人數達２０萬，
香港不想步後塵。他指香港長者接種仍落後，近三成長者未接種疫苗，如他們染疫，死亡率達
１６％。他強調要從歷史學習，第五波有逾９０００人離世，作為負責任政府，不能同意與病毒
共存。
　　盧寵茂稱，或有人質疑今次疫情上升，和最近的海外入境改為「３＋４」是否有關聯。在實
施後，整體抵港人數有上升，但輸入個案數字維持在相同水平，是每日１９５宗左右，說明輸入
個案比例相對下跌，而當時評估輸入個案佔整體入境４％，現為３﹒６％。他又指，「３＋４」
並不是實施很長時間，仍需要檢視以及改善入境人士的檢疫安排。
　
＊長者有慢性病不放心在家隔離＊
　
　　政府建議７０歲以上密切接觸者，或者確診者，如果未完成疫苗或者只打一針，需要轉至社
區隔離設施。盧寵茂解釋，長者確實有很多慢性病，所以不放心讓他們留在家中隔離。通過每日
報告，院舍長者疫苗接種有改進，但社區長者的疫苗接種率非常低，約４成未接種疫苗。他強調
，措施是為他們考慮，雖然醫管局員工有新安排，一發現６０歲以上長者確診，會主動接觸他們
並送藥，但不少長者在家惡化得很快，沒有辦法及時監測。他理解長者離家不易，但重申措施是
他們考慮。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事26/08/2022
《神州經脈》中概審計暖風又吹　滬指低收連跌兩周　成交額三周低
人氣文章財經熱話26/08/2022
青啤業績勝預期曾飆近一成　大行唱好高盛最牛看$98
人氣文章財經熱話26/08/2022
《午市前瞻》專家指今次中概消息最有望成事　科技股宜回落再部署
人氣文章FOCUS26/08/2022
【FOCUS】鮑公今晚料放鷹　市場續押虛張聲勢
人氣文章財經熱話26/08/2022
申洲上半年毛利率急跌前景堪憂　大行齊降目標價曾急插一成
人氣文章財經熱話26/08/2022
【收息股】中海油增派息都要跌？同北水有關？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金