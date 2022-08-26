【新冠肺炎】盧寵茂：第五波逾九千人離世，不同意與病毒共存

《經濟通通訊社２６日專訊》有專家表示再收緊社交距離措施無意義，醫務衞生局局長盧寵

茂在疫情記者會回應指，香港與其他國家不同，如英國疫情下有重大傷亡，死亡人數達２０萬，

香港不想步後塵。他指香港長者接種仍落後，近三成長者未接種疫苗，如他們染疫，死亡率達

１６％。他強調要從歷史學習，第五波有逾９０００人離世，作為負責任政府，不能同意與病毒

共存。

盧寵茂稱，或有人質疑今次疫情上升，和最近的海外入境改為「３＋４」是否有關聯。在實

施後，整體抵港人數有上升，但輸入個案數字維持在相同水平，是每日１９５宗左右，說明輸入

個案比例相對下跌，而當時評估輸入個案佔整體入境４％，現為３﹒６％。他又指，「３＋４」

並不是實施很長時間，仍需要檢視以及改善入境人士的檢疫安排。



＊長者有慢性病不放心在家隔離＊



政府建議７０歲以上密切接觸者，或者確診者，如果未完成疫苗或者只打一針，需要轉至社

區隔離設施。盧寵茂解釋，長者確實有很多慢性病，所以不放心讓他們留在家中隔離。通過每日

報告，院舍長者疫苗接種有改進，但社區長者的疫苗接種率非常低，約４成未接種疫苗。他強調

，措施是為他們考慮，雖然醫管局員工有新安排，一發現６０歲以上長者確診，會主動接觸他們

並送藥，但不少長者在家惡化得很快，沒有辦法及時監測。他理解長者離家不易，但重申措施是

他們考慮。（ｈｙ）

